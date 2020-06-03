На встрече с делегацией ПНС Лавров заявил о необходимости освободить плененных социологов

3 Июнь 2020 2020-06-03T20:17:53+03:00

Россияне были похищены в мае прошлого года

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Сегодня, 3 июня, состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и делегации т.н. Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. От ПНС присутствовали зампред структуры Ахмед Майтиг и глава местного «МИД» Мохаммед Сияла.

Известно, что в ходе беседы Лавров затронул вопрос о похищенных в Ливии российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которых нужно срочно возвращать в Россию. Как следует из сообщения дипведомства, удерживание россиян в триполитанской тюрьме – главное препятствие для постепенного развития сотрудничества, взаимовыгодного для обеих сторон.

Помимо ситуации с социологами на встрече обсуждали ситуацию, сложившуюся в Ливии на данный момент.

Напомним, Шугалей и Суэйфан были похищены в мае прошлого года. Их посадили в частную неофициальную тюрьму «Митига». За год социологам так и не предъявили официальных обвинений.