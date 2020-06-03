2020-06-03T20:17:53+03:00
В мире

На встрече с делегацией ПНС Лавров заявил о необходимости освободить плененных социологов

Россияне были похищены в мае прошлого года
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 июня, состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и делегации т.н. Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. От ПНС присутствовали зампред структуры Ахмед Майтиг и глава местного «МИД» Мохаммед Сияла.

Известно, что в ходе беседы Лавров затронул вопрос о похищенных в Ливии российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которых нужно срочно возвращать в Россию. Как следует из сообщения дипведомства, удерживание россиян в триполитанской тюрьме – главное препятствие для постепенного развития сотрудничества, взаимовыгодного для обеих сторон.

Помимо ситуации с социологами на встрече обсуждали ситуацию, сложившуюся в Ливии на данный момент.

Напомним, Шугалей и Суэйфан были похищены в мае прошлого года. Их посадили в частную неофициальную тюрьму «Митига». За год социологам так и не предъявили официальных обвинений.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ЧП в Норильске: экологический ущерб может превысить 6 млрд рублей
Эксперты допустили доллар по 90 рублей в случае второй волны коронавируса
В Лондоне акция в защиту афроамериканцев переросла в беспорядки
На встрече с делегацией ПНС Лавров заявил о необходимости освободить плененных социологов
Трамп назвал беспорядки из-за смерти темнокожего в США "печальной проблемой"
Пентагон выступил против подавления беспорядков военными
Посол РФ: Вашингтон не остановит строительство «Северного потока-2»
Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией
С 3 июня 2020 года в Московской области открылись парикмахерские: какие заведения и как будут работать
Рогозин передал Роскосмосу личный аккаунт в Twitter для продвижения новостей
Основатель Superjob: рынок труда меняется - все идет к сокращению рабочего дня
Лукашенко отправил в отставку правительство
МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой и ветром
В Тюменской области создают временные рабочие места
На Мумбаи обрушился первый за более чем 100 лет циклон
По факту разлива топлива в Норильске завели три уголовных дела
Кубок президента России по самбо перенесли с июня на октябрь
Трамп утверждает, что не прятался в бункере во время протестов перед Белым домом
Эксперт рассказал, когда остановится волна безработицы в России
Эксперт прокомментировал возможность массового закрытия магазинов
ЦБ рассказал, как будет проходит восстановление экономики после пандемии
Трамп хочет «ядерного пакта» с Россией
Трамп: участие России в саммите G7 требует здравый смысл
В Нью-Йорке протестующие заменили флаг США на BlackLivesMatter
Швеция признала ошибкой отсутствие карантина: в стране рекордная смертность от коронавируса
Путин не примет участие в глобальном саммите по вакцинам