В Лондоне акция в защиту афроамериканцев переросла в беспорядки
В Соединённых Штатах не утихают протесты, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими. Однако подобные акции проходят и в Европе. Так жители Лондона поддержали американцев и вышли на марш против полицейского беспредела, но акция превратилась в беспорядки
Жители Лондона вышли на марш против полицейского беспределаФото: REUTERS
Как сообщает Sky News, на протест в лондонском Гайд-парке в защиту афроамериканцев вышли тысячи людей, которые скандируют «Жизни темнокожих имеют значение», «Нет справедливости, нет мира» и «Мы не будем молчать».
На протест в лондонском Гайд-парке в защиту афроамериканцев вышли тысячи людейФото: REUTERS
Однако в некоторых местах акция переросла в беспорядки и после марша против полицейского насилия протестующие пытаются перелезть через ограждение резиденции премьер-министра Британии на Даунинг-стрит.
Протестующие пытаются перелезть через ограждение резиденции премьер-министраФото: REUTERS
Напомним, что акции протеста переросли в беспорядки во многих американских городах. По последним данным, погибли как минимум 11 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU