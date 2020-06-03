3 Июнь 2020 2020-06-03T20:40:49+03:00

В Лондоне акция в защиту афроамериканцев переросла в беспорядки Фото: REUTERS

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В Соединённых Штатах не утихают протесты, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими. Однако подобные акции проходят и в Европе. Так жители Лондона поддержали американцев и вышли на марш против полицейского беспредела, но акция превратилась в беспорядки

Жители Лондона вышли на марш против полицейского беспределаФото: REUTERS

Как сообщает Sky News, на протест в лондонском Гайд-парке в защиту афроамериканцев вышли тысячи людей, которые скандируют «Жизни темнокожих имеют значение», «Нет справедливости, нет мира» и «Мы не будем молчать».

На протест в лондонском Гайд-парке в защиту афроамериканцев вышли тысячи людейФото: REUTERS

Однако в некоторых местах акция переросла в беспорядки и после марша против полицейского насилия протестующие пытаются перелезть через ограждение резиденции премьер-министра Британии на Даунинг-стрит.

Протестующие пытаются перелезть через ограждение резиденции премьер-министраФото: REUTERS

Напомним, что акции протеста переросли в беспорядки во многих американских городах. По последним данным, погибли как минимум 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU