2020-06-03T21:04:09+03:00
Экономика

Эксперты допустили доллар по 90 рублей в случае второй волны коронавируса

Ослабления курса российской валюты может быть связано с новым снижением мировых цен на нефть
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эксперты допустили доллар по 90 рублей в случае второй волны коронавирусаЭксперты допустили доллар по 90 рублей в случае второй волны коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вторая волна распространения коронавирусной инфекции может снова изменить ситуацию в экономики и доллар может подорожать до 90 рублей. Такой прогноз дали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в докладе, опубликованном на сайте организации.

Аналитики сообщают, что при условии возникновения полноценной второй волны коронавируса, возможно серьезное ослабление курса рубля во второй половине 2020 года. Причинами изменения стоимости российской валюты станут новое снижение мировых цен на нефть и повышение спроса на доллар, в том числе со стороны импортеров.

При таком развитии событий с конца 2020 года и до 2022 года курс рубля будет колебаться в диапазоне от 87 до 91 за доллар: при оптимистичном сценарии доллар будет стоить 85 рублей, пессимистичном - примерно 100 рублей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предупредил о возможности наступления второй волны коронавируса и привел данные эксперта, согласно которым болезнь может вернуться в осенний период 2020 года с октября по ноябрь. При этом главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что случаев заражения во второй волне будет меньше, чем во время эпидемии в первой половине года, так как большая часть населения уже получит иммунитет после перенесенной болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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