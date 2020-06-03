2020-06-03T23:05:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученый рассказал, сколько держится иммунитет к коронавирусу

Иммуноглобулин вырабатывается в ответ как на клинически выраженное заболевание, так и в случае бессимптомного течения COVID-19
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ученый рассказал, сколько держится иммунитет к коронавирусуУченый рассказал, сколько держится иммунитет к коронавирусуФото: Мария ЛЕНЦ
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Иммунитет к коронавирусной инфекции вырабатывается в ответ как на клинически выраженное заболевание, так и в случае бессимптомного проявления. Об этом рассказал Заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин.

Ученый сообщил, что к концу первой недели после заражения коронавирусом в организме человека появляются антитела класса М (IgM), которые он назвал «первой линией обороны», поскольку они достаточно быстро исчезают.

С конца второй недели появляются иммуноглобулины класса G, которые могут сохраниться до года и более. Общее количество антител достигает пика на второй-третий месяц.

Кроме того, Битников прокомментировал тестирование на COVID-19. По его словам, тест на антитела не очень подходит для диагностики, так как иммуноглобулины могут быть определены только спустя одну-две недели, но при помощи теста ПЦР наличие инфекции можно выявить гораздо раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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