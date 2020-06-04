Коронавирус в Москве, последние новости на 4 июня 2020: жители столицы поехали стричься в подмосковные парикмахерские

4 Июнь 2020 2020-06-03T23:58:45+03:00

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Москва постепенно снимает ограничения, введенные из-за коронавируса. Но из-за высокой плотности населения некоторые сферы все еще стоят на паузе. Например, парикмахерские. А вот в Московской области «цирюльни» приступили к работе. При этом москвичи до некоторых из них вполне себе могут добраться.

Корреспондент kp.ru Денис Корсаков отправился на станцию метро «Мякинино», где прямо у входа принимает клиентов барбершоп и получил модную прическу…

В жизни всегда есть место чуду… 52-летний москвича Олег Н. в начале марта впал в кому после операции по удалению опухоли мозга. На тот момент по телеку только начали говорить о первых случаях заражения коронавирусом в России. Но мужчина за новостями не особо-то следил, готовился к операции. И вот он выходит из комы, а тут… Медикам пришлось в несколько этапов объяснять пациенту, что произошло в мире, пока он «спал».

- Мы рассказывали, что сейчас передвижение по городу ограничено, что выходить на улицу можно только в масках и перчатках, - сообщил kp.ru нейрохирург ЦКБ Андрей Реутов. - Но больше всего его волновал запрет на посещение. Он сильно соскучился по жене и никак не мог понять, почему из-за пандемии он должен быть в больнице совсем один.

В заключении - цифра дня.

4 миллиона средств защиты (маски, перчатки, костюмы и проч.) каждую неделю доставляют московским врачам, работающим с коронавирусными больными. Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

ИСТОЧНИК KP.RU