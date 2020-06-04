2020-06-04T00:17:53+03:00
В мире

Сирийская армия получила вторую партию истребителей МиГ-29 из России

Сирийцы уже начали выполнять полеты на этих самолетах
Юлия КЕКОВА
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Сирийская армия получила из России вторую партию истребителей МиГ-29. Об этом сообщает посольство РФ в Сирии.

- Сирийская Арабская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России в рамках военно-технического сотрудничества между нашими странами, - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Также известно, что сирийские военные уже начали выполнять полеты на доставленных в страну самолетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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