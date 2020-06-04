Сирийская армия получила вторую партию истребителей МиГ-29 из России
Сирийцы уже начали выполнять полеты на этих самолетах
Изменить размер текста:
Сирийская армия получила из России вторую партию истребителей МиГ-29. Об этом сообщает посольство РФ в Сирии.
- Сирийская Арабская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России в рамках военно-технического сотрудничества между нашими странами, - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Также известно, что сирийские военные уже начали выполнять полеты на доставленных в страну самолетах.
ИСТОЧНИК KP.RU