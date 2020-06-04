Умер Лев Мнухин, российский историк и литературовед

4 Июнь 2020 2020-06-04T00:49:11+03:00

Исследователь жизни и творчества Марины Цветаевой Лев Мнухин умер на 83 году жизни

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В возрасте 82 лет умер Лев Мнухин - известный историк, литературовед и писатель. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни. О его кончине сообщили в пресс-службе Роспечати.

Лев Мнухин исследовал жизнь и творчество Марины Цветаевой, изучал исторические факты Русского зарубежья.

Свою деятельность он начал еще в 1970-е годы. все началось с создания домашнего музея поэтессы Цветаевой и проведения творческих встреч у себя в квартире. Позже Мнухин станет признанным авторитетом во многих сферах, связанных с историей русской литературы и интеллигенции.

Известный историк является автором более 200 статей, книг и научных трудов, а также различных обширных комментариев к собранию сочинений Цветаевой. Кроме этого. он составитель энциклопедии "Русское зарубежье.

- Мы бесконечно скорбим и выражаем искреннее соболезнование родным и близким, - говорится в сообщении Роспечати.

ИСТОЧНИК KP.RU