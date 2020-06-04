Стало известно о состоянии здоровья Трампа после ежегодного медосмотра
Пресс-секретарь Белого дома рассказала, как обстоят дела главы государства на самом деле
Дональд ТрампФото: REUTERS
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Стали известны результаты ежегодного медицинского обследования президента США Дональда Трампа. За свое время правления страной это третье по счету обследование.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни, подробный документ исследования скоро будет опубликован.
- Если кратко, то президент по-прежнему здоров, - рассказала она на брифинге журналистам.
ИСТОЧНИК KP.RU