Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Указ об отставке действующего состава правительства. Такое заявление глава государства сделал в среду, 3 июня.
- Президент принял решение об отставке действующего состава правительства. Соответствующий указ уже подписан, - сообщили в эфире гостелеканала «Беларусь 1».
Уточняется, что Лукашенко уже обсудил предложения по новому составу кабинета министров. Лидер Беларуси также отметил, что не намерен проводить революционных перестановок в правительстве.
Ранее сайт kp.ru писал, что еще на прошлой неделе белорусский лидер заявлял о своем намерении сформировать новый состав кабмина до президентских выборов, которые должны состояться в стране 9 августа 2020 года. Позже Лукашенко сообщил, что в самое ближайшее время назначит исполняющего обязанности премьер-министра.
Лукашенко отправил правительство в отставку.
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ИСТОЧНИК KP.RU