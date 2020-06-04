4 Июнь 2020 2020-06-04T02:41:03+03:00

Президент пообещал обойтись без революционных перестановок в кабмине

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Указ об отставке действующего состава правительства. Такое заявление глава государства сделал в среду, 3 июня.

- Президент принял решение об отставке действующего состава правительства. Соответствующий указ уже подписан, - сообщили в эфире гостелеканала «Беларусь 1».

Уточняется, что Лукашенко уже обсудил предложения по новому составу кабинета министров. Лидер Беларуси также отметил, что не намерен проводить революционных перестановок в правительстве.

Ранее сайт kp.ru писал, что еще на прошлой неделе белорусский лидер заявлял о своем намерении сформировать новый состав кабмина до президентских выборов, которые должны состояться в стране 9 августа 2020 года. Позже Лукашенко сообщил, что в самое ближайшее время назначит исполняющего обязанности премьер-министра.

Лукашенко отправил правительство в отставку.

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ИСТОЧНИК KP.RU