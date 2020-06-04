Актеры сыграли спектакль в игре The Sims 4

4 Июнь 2020 2020-06-04T05:46:27+03:00

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Режиссер Эмилия Кивелевич и Мастерская Брусникина запустили серию виртуальных постановок "Тоска по спектаклю". Об этом сообщается на странице мастерской в инстаграм.

Из-за карантина постановка картины стала невозможной. Однако творческий коллектив пришел к выводу попробовать воплотить игру актеров в компьютерной игре The Sims 4.

masterskaya_brusnikina Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4

- Это серия видео-спектаклеи , которые рождаются из ностальгии по нормальнои жизни, когда можно было репетировать пьесы и показывать их живым зрителям, - написано в описании проекта.

К слову, Эмилия сама создавала персонажей. в этом деле ей помогала художница Лена Микулинская. Позже "симов" озвучили актеры: Марина Васильева, Алиса Кретова, Алексеи Любимов и Гладстон Махиб.

Сообается, что проект решили начала с инсценировки отрывков из пьесы "Небо" драматурга Максима Курочкина.

Тоска по спектаклю: Небо Максима Курочкина.

ИСТОЧНИК KP.RU