Актеры сыграли спектакль в игре The Sims 4
Режиссер Эмилия Кивелевич и Мастерская Брусникина запустили серию виртуальных постановок "Тоска по спектаклю". Об этом сообщается на странице мастерской в инстаграм.
Из-за карантина постановка картины стала невозможной. Однако творческий коллектив пришел к выводу попробовать воплотить игру актеров в компьютерной игре The Sims 4.
- Это серия видео-спектаклеи , которые рождаются из ностальгии по нормальнои жизни, когда можно было репетировать пьесы и показывать их живым зрителям, - написано в описании проекта.
К слову, Эмилия сама создавала персонажей. в этом деле ей помогала художница Лена Микулинская. Позже "симов" озвучили актеры: Марина Васильева, Алиса Кретова, Алексеи Любимов и Гладстон Махиб.
Сообается, что проект решили начала с инсценировки отрывков из пьесы "Небо" драматурга Максима Курочкина.
Тоска по спектаклю: Небо Максима Курочкина.
ИСТОЧНИК KP.RU