Ракета Falcon 9 стартовала с группой интернет-спутников Starlink
Во Флориде (США) состоялся запуск ракеты-ночителя Falcon 9. Она стартовала с группой интернет-спутников Starlink на мысе Канаверал. Об этом стало известно из твиттера компании SpaceX, основанной Илоном Маском.
Сообщается, что в этот раз впервые запускаются спутники, которые оснащены специальными закрылками. Их задача состоит в том, чтобы защищать сами спутники на орбите от солнечных лучей.
После старта первая ступень, отделившаяся в процессе полета, Falcon 9 совершила вертикальную посадку на баржу в Атлантическом океане. Уточняется, что это пятый старт данной первой ступени. Ранее ее самый первый полет состоялся в 2018 году.
Напомним, Starlink - это специальная спутниковая сеть, характеризующая себя как сеть будущего поколения, способная обеспечить жителей нашей планеты широкополосным доступом в интернет. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников.
ИСТОЧНИК KP.RU