Ракета Falcon 9 стартовала с группой интернет-спутников Starlink

4 Июнь 2020 2020-06-04T06:25:22+03:00

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Во Флориде (США) состоялся запуск ракеты-ночителя Falcon 9. Она стартовала с группой интернет-спутников Starlink на мысе Канаверал. Об этом стало известно из твиттера компании SpaceX, основанной Илоном Маском.

Сообщается, что в этот раз впервые запускаются спутники, которые оснащены специальными закрылками. Их задача состоит в том, чтобы защищать сами спутники на орбите от солнечных лучей.

После старта первая ступень, отделившаяся в процессе полета, Falcon 9 совершила вертикальную посадку на баржу в Атлантическом океане. Уточняется, что это пятый старт данной первой ступени. Ранее ее самый первый полет состоялся в 2018 году.

Напомним, Starlink - это специальная спутниковая сеть, характеризующая себя как сеть будущего поколения, способная обеспечить жителей нашей планеты широкополосным доступом в интернет. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников.

ИСТОЧНИК KP.RU