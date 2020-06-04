2020-06-04T09:27:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 94 тысячи

За последние сутки вылечился 3 061 пациент
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
В Москве за минувшие сутки 3 061 пациент вылечился от коронавирусаВ Москве за минувшие сутки 3 061 пациент вылечился от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Москве уже более 94 тысяч пациентов вылечились от коронавируса. 3 061 пациент выздоровел за последние сутки, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 3 061 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 94 715, - отметила вице-мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Протестующие в США принимают позу Джорджа Флойда, в которой он был задушен полицейским
В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 94 тысячи
Собянин допустил возможность москвичам проголосовать по поправкам к Конституции онлайн
В Оренбуржье возбудили дело о халатности органов опеки, забравших детей из семьи
Собянин рассказал, сколько еще москвичи будут носить маски
У Джорджа Флойда, из-за которого начались протесты в США, был коронавирус
Партия Зеленского считает новые условия МВФ неприемлемыми для Украины
Русскоязычные американцы объединились для защиты Брайтон-бич
Врач сообщила причины наступления второй волны коронавируса
Последние новости на утро 4 июня 2020: В кораблях Маска нашли российские детали
В Китае более 20 человек пострадали при нападении мужчины с ножом на школу
Ракета Falcon 9 стартовала с группой интернет-спутников Starlink
Россияне стали покупать водку большими тарами
Коронавирус в Московской области, последние новости на 4 июня 2020: потери региона - 40 млрд рублей
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 4 июня 2020 года увеличилось до 2 749 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 4 июня 2020: жители столицы поехали стричься в подмосковные парикмахерские
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 4 июня 2020 года увеличилось до 91 654 человек
Актеры сыграли спектакль в игре The Sims 4
Эксперт назвал три важных признака, прослушивается ли ваш смартфон
Названо лучшее время для покупки автомобиля
Эксперт предрек России новую модель потребления и объяснил, что будет с рынком
В космических кораблях Илона Маска нашли российские детали
Экономисты назвали три сценария безработицы в России
О погоде в Москве на 4 июня 2020 года рассказали синоптики
Найдена "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
Лукашенко отправил правительство в отставку