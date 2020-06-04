В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 94 тысячи

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:27:01+03:00

В Москве за минувшие сутки 3 061 пациент вылечился от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Москве уже более 94 тысяч пациентов вылечились от коронавируса. 3 061 пациент выздоровел за последние сутки, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 3 061 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 94 715, - отметила вице-мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU