В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 94 тысячи
За последние сутки вылечился 3 061 пациент
В Москве за минувшие сутки 3 061 пациент вылечился от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве уже более 94 тысяч пациентов вылечились от коронавируса. 3 061 пациент выздоровел за последние сутки, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 3 061 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 94 715, - отметила вице-мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU