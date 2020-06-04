Протестующие в США принимают позу Джорджа Флойда, в которой он был задушен полицейским

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:46:53+03:00

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В США протестующие устраивают лежачие акции, принимая позу Джорджа Флойда во время того, как его душил полицейский Дерек Шовин. Они на 8 минут 46 секунд ложатся на живот и заводят руки за спину. Именно столько полицейский удерживал колено на шее Флойда во время задержания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783018" frameborder="0"></iframe> «Поза Джорджа Флойда»: Лежачий протест в Вашингтоне.

Протесты начались в США после того, как в сети очевидцы опубликовали видео, на котором полицейский при задержании задушил 46-летнего афроамериканца. Протестующие с транспарантами "Black lives matter" ("Жизни чёрных имеют значение") и "I can't breathe" ("Я не могу дышать" - последняя фраза Флойда) в начале вышли на улицы Миннеаполиса, где случился инцидент.

Однако спустя несколько дней протесты распространились на большинство штатов Америки. В 20 городах ввели комендантский час, во многих штатах порядок пытаются удержать военные нацгвардии. Протестующие устраивают погромы и поджоги. Акции с теми же лозунгами начались во Франции и Великобритании.

Вчера, как сообщал сайт KP.ru, Шовину предъявили обвинение в убийстве второй степени. Ему грозит 40 лет тюрьмы.

Сайт KP.ru также писал, что вторая судмедэкспертиза, организованная на этот раз родственниками, показала, что Джордж Флойд был заражён коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782378" frameborder="0"></iframe> Протесты против расизма превращаются в вандализм и грабежи в Чикаго.

ИСТОЧНИК KP.RU