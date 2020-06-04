2020-06-04T10:46:53+03:00
В мире

Протестующие в США принимают позу Джорджа Флойда, в которой он был задушен полицейским

Участники акций лежат на животе, заведя руки за спину 8 минут 46 секунд
Ася КУЗНЕЦОВА
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Протестующие принимают "позу Флойда" на 8 минут 46 секунд - столько его душил полицейскийПротестующие принимают "позу Флойда" на 8 минут 46 секунд - столько его душил полицейскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США протестующие устраивают лежачие акции, принимая позу Джорджа Флойда во время того, как его душил полицейский Дерек Шовин. Они на 8 минут 46 секунд ложатся на живот и заводят руки за спину. Именно столько полицейский удерживал колено на шее Флойда во время задержания.

«Поза Джорджа Флойда»: Лежачий протест в Вашингтоне.

Протесты начались в США после того, как в сети очевидцы опубликовали видео, на котором полицейский при задержании задушил 46-летнего афроамериканца. Протестующие с транспарантами "Black lives matter" ("Жизни чёрных имеют значение") и "I can't breathe" ("Я не могу дышать" - последняя фраза Флойда) в начале вышли на улицы Миннеаполиса, где случился инцидент.

Однако спустя несколько дней протесты распространились на большинство штатов Америки. В 20 городах ввели комендантский час, во многих штатах порядок пытаются удержать военные нацгвардии. Протестующие устраивают погромы и поджоги. Акции с теми же лозунгами начались во Франции и Великобритании.

Вчера, как сообщал сайт KP.ru, Шовину предъявили обвинение в убийстве второй степени. Ему грозит 40 лет тюрьмы.

Сайт KP.ru также писал, что вторая судмедэкспертиза, организованная на этот раз родственниками, показала, что Джордж Флойд был заражён коронавирусом.

Протесты против расизма превращаются в вандализм и грабежи в Чикаго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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