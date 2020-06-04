2020-06-04T10:17:15+03:00
Общество

В Москве летом откроется около трёх тысяч летних кафе

Монтаж веранд начался на этой неделе
Ася КУЗНЕЦОВА
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Около 3 тысяч летних кафе планируется открыть в МосквеОколо 3 тысяч летних кафе планируется открыть в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Порядка трёх тысяч летних кафе планируется открыть летом в Москве в 2020 году. Их установку начали на этой неделе, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также отметил, что в этом году откроется примерно такое же количество летних веранд, как и каждый год.

- В этом году из-за угрозы распространения пандемии сезон работы летних веранд был перенесен, приступить к монтажу конструкций рестораторы смогли только на днях. Дата открытия летних кафе еще не определена, но нам важно быть готовыми к ослаблению ограничений, чтобы как можно быстрее восстановить экономическую активность и привычный москвичам уровень сервиса, - рассказал Ефимов.

Он также сообщил, что главным условием для старта летников будет соблюдение требований Роспотребнадзора. Среди них наличие средств дезинфекции, индивидуальной защиты и измерения температуры тела у сотрудников и посетителей. Также на верандах должна соблюдаться социальная дистанция в полтора метра между столами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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