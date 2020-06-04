Все данные «Социального мониторинга» уничтожат после пандемии
После окончания пандемии коронавируса в России власти уничтожат данные «Социального мониторинга» и цифровых пропусков, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан», - сказал мэр.
Также Сергей Собянин отметил, что системы все электронные сервисы и госуслуги, образовательные порталы и иные инструменты помогающие людям дистанционно исполнять работу, получат значительный рост в своём развитии.
По мнению мэра, неповоротливая машина госрегулирования станет более подвижной благодаря развитию этих сервисов.
«И самое главное, отпадет всякая шелуха ненужной суеты. Мы больше будем ценить жизнь и простые человеческие радости», - заверил Собянин в своем интервью ТАСС.
Также по мнению градоначальника современные иммуноферментные лаборатории, получившие лучшее оборудование в дальнейшем послужат стране хорошую службу не только в борьбе с COVID-19.
Напомним, что в связи с мировой пандемией коронавируса, в России было принято ввести режим обязательной самоизоляции начиная с 30 марта. После первой недели стало понятно, что количество заболевших растет, и власти продлили меры безопасности более чем на два месяца.
На данный момент, чтобы выйти из дома обязательно иметь маску и перчатки, а также соблюдать социальное дистанцирование не ближе чем 2 метра. Для передвижений по городу на общественном транспорте необходимо зарегистрировались на сайте nedoma.mos.ru, а заразившиеся коронавирусом должны регулярно обновлять информацию о себе на сайте «социального мониторинга».
По последним данным сайта стопкоронавирус.ру всего на данный период зафиксировано более чем 400 тысяч заболевших.
Шанс всё исправить.Целовать любимых, обнимать друзей, гулять с детьми в парке, работать и быть полезными… Пандемия открыла нам глаза на те маленькие радости, которые и есть… настоящее счастье
ИСТОЧНИК KP.RU
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