В Томской области инвестиции в пищевую промышленность выросли в 2,6 раза

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:07:18+03:00

Сергей Жвачкин напомнил, что 324 компании из Томской области экспортируют продукцию за рубеж. Фото пресс-службы администрации Томской области.

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4 июня губернатор Томской области Сергей Жвачкин выступил с ежегодным отчетом о работе исполнительных органов власти. В 2019 году инвестиции в пищевую отрасль составили почти 1,2 миллиарда рублей.

Главными проектами областной «пищевки» стал запуск производства рапсового масла. Продукция ориентирована на экспорт, так как пользуется большим спросом в Китае и других странах Южной и Восточной Азии. Инвестиции в проект составили свыше 690 миллионов рублей, создано 72 рабочих места.

Компания «Артлайф» вложила 650 миллионов рублей в строительство промышленно-складского комплекса, где развернула высокотехнологичное производство фармацевтического желатина для капсул.

«Томский кондитер» реконструировал производство, вдвое увеличив выпуск хлебобулочных изделий из слоеного и дрожжевого теста и почти в 5 раз – печенья.

«САВА» модернизировала механическую очистку ягоды для дальнейшей переработки и производства пюре, соков, масел и другой готовой продукции из ягод.

Обратим внимание, что в настоящее время 324 компании из Томской области экспортируют продукцию за рубеж.

«Экспорт мяса и молочной продукции за год вырос почти в три раза. Томская область экспортирует уже более ста видов сельхозпродукции в 27 стран. На рынок вышли 175 наименований новых продуктов на основе дикорастущего сырья. А всего за рубеж мы поставили почти 5 тысяч тонн продуктов из дикоросов», – резюмировал губернатор Сергей Жвачкин.