2020-06-04T12:26:54+03:00
Общество

Столичные медики рассказали о борьбе с COVID-19 в Северной Осетии

По словам врачей, эпидемия пошла на спад
Ксения БОГДАНОВА
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Московские врачи оказывают помощь клиникам в регионах.Московские врачи оказывают помощь клиникам в регионах.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Врачи московских больниц, по поручению мэра столицы Сергея Собянина работающие в Северной Осетии - Алании, рассказали о помощи пациентам с COVID-19. По их словам, число новых больных сокращается, а эпидемия коронавируса идет на спад. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

- По мнению специалистов, уже ощущается спад эпидемии - количество новых пациентов постепенно сокращается, - говорится в сообщении оперштаба. - Тем не менее, чтобы подготовиться к возможной второй волне, мультидисциплинарная бригада столичных врачей оказывает поддержку местным специалистам в перепрофилировании Клинического центра Северо-Осетинской государственной медицинской академии, а также в организации работы поликлиник по ведению пациентов с COVID-19.

В бригаду медиков, работающую в Северной Осетии, вошли врачи разных профилей — пульманологи, инфекционисты, рентгенологи, анестизиологи, а также хирурги, имеющие большой опыт по перепрофилированию больниц в коронавирусные госпитали.

- Мы делимся с коллегами тем опытом по перепрофилированию стационаров, который получили сами за эти несколько месяцев работы в условиях коронавируса в Москве, - рассказал старший врач медицинской бригады, зам. главврача по филиалу для лечения коронавирусной инфекции московской ГКБ №67 Константин Покровский. - Сейчас во Владикавказе идет подготовка крупного Клинического центра к приему больных с коронавирусом. Мы вместе с врачами центра продумали маршрутизацию пациентов, разделение потоков, организацию санитарных шлюзов для врачей.

По словам Константина Покровского, клинический центр заработает в ближайшее время. Московские врачи уже осмотрели 160 пациентов с коронавирусной инфекцией — все они в состоянии высокой или средней степени тяжести лежат в Республиканской клинической больнице. Кроме того, специалисты побывали в роддомах и проконсультировали беременных пациенток с COVID-19.

Напомним, московские врачи отправились в Северную Осетию после того, как президент Владимир Путин по время рабочего совещания 27 мая попросил мэра столицы Сергея Собянина помочь регионам со специалистами. Собянин распорядился отправить около 40 высококвалифицированных медиков для помощи нескольким российским регионам. Кроме Северной Осетии московские врачи поехали в Дагестан, Ингушетию, Забайкальский край, Владимирскую и Псковскую область.

Столичные врачи везут с собой в регионы комплекты индивидуальной медицинской защиты и медикаменты. В местные больницы организована доставка техники, необходимой для работы с коронавирусными пациентами - аппаратов ИВЛ, тепловизоров и концентраторов. Также в регионы поставляются экспресс-тесты для выявления антител к COVID-19.

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