2020-06-04T12:30:17+03:00
Общество

В России появится новый правовой режим для проживания мигрантов

Об этом сообщили в МВД
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России создают новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантовВ России создают новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Министерстве внутренних дел России сообщили о создании нового правового режима для долгосрочного проживания мигрантов.

Сайт KP.ru первым узнал о приложении для мобильных телефонов "Мигрант", разработанное по инициативе правоохранительных органов. В приложении мигранты должны будут внести свои данные, в том числе ФИО, место и дату рождения, биометрическую фотографию, отпечатки пальцев, данные о прививках и болезнях, наличие судимостей и цифровой профиль иностранца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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