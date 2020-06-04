В России появится новый правовой режим для проживания мигрантов

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:30:17+03:00

Об этом сообщили в МВД

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В Министерстве внутренних дел России сообщили о создании нового правового режима для долгосрочного проживания мигрантов.

Сайт KP.ru первым узнал о приложении для мобильных телефонов "Мигрант", разработанное по инициативе правоохранительных органов. В приложении мигранты должны будут внести свои данные, в том числе ФИО, место и дату рождения, биометрическую фотографию, отпечатки пальцев, данные о прививках и болезнях, наличие судимостей и цифровой профиль иностранца.

ИСТОЧНИК KP.RU