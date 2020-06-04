2020-06-04T14:07:12+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ сказала, когда готовится ко второй волне эпидемии коронавируса

Она совпадёт с эпидемией гриппа
Ася КУЗНЕЦОВА
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В ВОЗ предостерегают о второй волне коронавируса в сентябреВ ВОЗ предостерегают о второй волне коронавируса в сентябреФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса следует в сентябре, когда наступит эпидемия сезонного гриппа.

Ранее такое же мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Один из самых вероятных сценариев развития - это вторая волна в период подъема острых респираторных вирусных инфекций, вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период, - сообщила Попова.

Сайт KP.ru сообщал, что Попова также выразила надежду на создание вакцины до наступления второй волны эпидемии коронавируса.

Также на сайте ранее сообщали, что следующий всплеск эпидемии коронавируса зависит от того, каким будет лето. Специалист считает, что он пройдёт легче, поскольку у части населения есть антитела к коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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