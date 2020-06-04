ВОЗ сказала, когда готовится ко второй волне эпидемии коронавируса

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:07:12+03:00

В ВОЗ предостерегают о второй волне коронавируса в сентябре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса следует в сентябре, когда наступит эпидемия сезонного гриппа.

Ранее такое же мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Один из самых вероятных сценариев развития - это вторая волна в период подъема острых респираторных вирусных инфекций, вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период, - сообщила Попова.

Сайт KP.ru сообщал, что Попова также выразила надежду на создание вакцины до наступления второй волны эпидемии коронавируса.

Также на сайте ранее сообщали, что следующий всплеск эпидемии коронавируса зависит от того, каким будет лето. Специалист считает, что он пройдёт легче, поскольку у части населения есть антитела к коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU