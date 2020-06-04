2020-06-04T15:06:33+03:00
Экономика

Социолог рассказал, что нужно для цифровизации общества в России

Симон Кордонский рассказал "Комсомольской правде", что Россию ждёт новый этап
Дмитрий СМИРНОВАся КУЗНЕЦОВА
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Социолог рассказал, как общество сможет адаптироваться к новым условиям жизниСоциолог рассказал, как общество сможет адаптироваться к новым условиям жизниФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России расширился спектр услуг, предоставляемых на дому, однако остались сферы, которые невозможно перевести в "серую" зону, сообщил "Комсомольской правде" социолог Симон Кордонский. Он также рассказал, что для цифровизации нужны показатели того, что происходит "на самом деле".

- Расширился спектр услуг на дому, куда инспекторы не дотянутся. Напиши в Яндексе запрос про стрижку на дому, получишь сотни полторы предложений, - заявил социолог в ответ на вопрос о том, как общество найдёт баланс в новых условиях жизни.

При этом Кордонский считает, что останутся сферы, для которых уйти в гаражную экономику невозможно.

- Например, рестораны, которые не просто место для еды, но место для переговоров и заключения контрактов. Сейчас вроде все закрыто, но с заднего крыльца многие работают.

Социолог также рассказал, что теперь общество ждёт цифровизация.

- Нас ждёт очередная судорога под названием цифровизация. Были уже модернизация, реформирование, стабилизация, построение рынка и так далее, все уже не вспомнишь. Но для цифровизации нужны цифры о том, что происходит «на самом деле». А с этим в стране проблемы, заключил Кордонский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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