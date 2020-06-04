В параде Победы в Москве примут участие индийские военные

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:05:50+03:00

В тексте диктора отметят вклад Индии в победу над фашизмом

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Индийские военнослужащие примут участие в параде Победы, который пройдёт 24 июня в Москве, сообщил посол России в Индии Николай Кудашев.

Он отметил, что Индия подтвердила участие своих военных в параде и с нетерпением ждёт прохода по Красной площади.

- В настоящее время согласуем с индийскими партнёрами практические аспекты предстоящего мероприятия, - добавил Кудашев.

Отмечается также, что в тексте, который диктор будет читать во время парадного прохода, будет сказано о вкладе Индии в победу над фашизмом. Также будет отмечен факт награждения индийских солдат Орденами Красной Звезды в 1944 году.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в этом году парад Победы пройдёт 24 июня. С традиционной даты 9 мая парад перенесли из-за пандемии коронавируса. Дату 24 июня выбрали, поскольку в этот день в 1945 году прошёл "исторический парад победителей".

Сайт KP.ru рассказывал о том, как планируется провести предстоящий парад Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU