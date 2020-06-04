Медсестра, спасавшая больных коронавирусом, впервые за девять недель обняла дочек: трогательный момент попал на видео

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:45:02+03:00

Сюзанна подкралась сзади к своим дочерям и все трое впервые за много месяцев обнялись. Фото: YouTube

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Сюзанна Воган работает врачом операционного отделения в больнице королевы Елизаветы в Кингс-Линне. Она приняла решение расстаться со своими дочерьми Беллой, девяти лет, и Хетти, семи лет, чтобы лечить больных коронавирусной инфекцией.

Ее основная работа заключается в уходе за больными после сложных операций и во время реабилитации. Но во время кризиса она была откомандирована на работу в отделение интенсивной терапии по борьбе с COVID-19.

Сюзанна девять недель не видела своих детей. Она приняла это решение, чтобы обезопасить девочек от коронавируса и работать на пользу тех, кто уже заразился им.

Во время ее отсутствия ее сестра Шарлотта присматривала за девочками. Когда мама двоих дочерей вернулась домой, она сняла этот трогательный момент.

Сюзанна подкралась сзади к своим дочерям, и все трое впервые за много месяцев обнялись и у них навернулись слезы.

«Я перевезла их в дом моей сестры, потому что хотела сохранить их в безопасности, потому что я работаю в больнице и каждый день подвергаю себя воздействию вируса. Но я также хотела больше работать, чтобы быть полезной людям.», - сказала Воган Daily mail.

С момента выявления нового вируса им заразились более 6 миллионов человек, из них около 400 тысяч погибли. Врачи всех стран вынуждены отказаться от общения со своими близкими, чтобы помочь больным справиться с COVID-19.

Медицинские работники по всему миру стали героями 2020 года. Многие российские и зарубежные звёзды в поддержку врачей устраивают онлайн-концерты и призывают людей соблюдать индивидуальные меры безопасности, чтобы облегчить работу медиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783070" frameborder="0"></iframe> Дети впервые за два месяца увидели маму, которая работала с больными коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU