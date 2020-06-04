2020-06-04T15:45:02+03:00
Общество

Медсестра, спасавшая больных коронавирусом, впервые за девять недель обняла дочек: трогательный момент попал на видео

Сюзанна Воган приняла решение разлучиться со своими дочерьми, чтобы помогать пациентам
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Сюзанна подкралась сзади к своим дочерям и все трое впервые за много месяцев обнялись.Сюзанна подкралась сзади к своим дочерям и все трое впервые за много месяцев обнялись.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

Сюзанна Воган работает врачом операционного отделения в больнице королевы Елизаветы в Кингс-Линне. Она приняла решение расстаться со своими дочерьми Беллой, девяти лет, и Хетти, семи лет, чтобы лечить больных коронавирусной инфекцией.

Ее основная работа заключается в уходе за больными после сложных операций и во время реабилитации. Но во время кризиса она была откомандирована на работу в отделение интенсивной терапии по борьбе с COVID-19.

Сюзанна девять недель не видела своих детей. Она приняла это решение, чтобы обезопасить девочек от коронавируса и работать на пользу тех, кто уже заразился им.

Во время ее отсутствия ее сестра Шарлотта присматривала за девочками. Когда мама двоих дочерей вернулась домой, она сняла этот трогательный момент.

Сюзанна подкралась сзади к своим дочерям, и все трое впервые за много месяцев обнялись и у них навернулись слезы.

«Я перевезла их в дом моей сестры, потому что хотела сохранить их в безопасности, потому что я работаю в больнице и каждый день подвергаю себя воздействию вируса. Но я также хотела больше работать, чтобы быть полезной людям.», - сказала Воган Daily mail.

С момента выявления нового вируса им заразились более 6 миллионов человек, из них около 400 тысяч погибли. Врачи всех стран вынуждены отказаться от общения со своими близкими, чтобы помочь больным справиться с COVID-19.

Медицинские работники по всему миру стали героями 2020 года. Многие российские и зарубежные звёзды в поддержку врачей устраивают онлайн-концерты и призывают людей соблюдать индивидуальные меры безопасности, чтобы облегчить работу медиков.

Дети впервые за два месяца увидели маму, которая работала с больными коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин поручил завершить газификацию до 2030 года
Назван портал, на котором пройдет электронное голосование по поправкам в Конституцию
Экономист назвал главную причину падения цен на нефть
Как работают агитаторы на американских протестах, рассказал хозяин ресторана "Пушкин" в Сан-Диего
Медсестра, спасавшая больных коронавирусом, впервые за девять недель обняла дочек: трогательный момент попал на видео
В Минздраве сообщили, что коронавирус не влияет на развитие плода у беременных
Российским лекарством будут лечить коронавирус
Малообеспеченным семьям и неработающим пенсионерам бесплатно раздадут маски в Подмосковье
Хозяин ресторана "Пушкин" в США рассказал, как в его район пришли погромщики
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Губернатор Алтайского края распорядился выделить миллиард рублей на повышение зарплаты бюджетников
Полиция проверяет Зеленского из-за нарушения режима самоизоляции
В параде Победы в Москве примут участие индийские военные
В Латвии хотят запретить носить георгиевскую ленточку
Социолог рассказал, что нужно для цифровизации общества в России
Социолог предсказал переход к "гаражной экономике" после коронавируса
В Кремле оценили прогнозы возвращения россиян к нормальной жизни
17% россиян начали больше тратить в период изоляции
ВОЗ сказала, когда готовится ко второй волне эпидемии коронавируса
Причина экстренной посадки вертолета Ми-38 на трассу в Подмосковье названа производителем
Доктор Блюм, лечивший российскую фристайлистку, объявлен в международный розыск
Единой вакцины от коронавируса не будет, рассказала Анна Попова
Песков объяснил, почему к расследованию ЧП в Норильске подключили правоохранительные органы
В Кремле 12 и 24 июня запланированы церемонии награждения
В России появится новый правовой режим для проживания мигрантов
СК возбудил четвёртое уголовное дело о ЧП в Норильске