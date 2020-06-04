Малообеспеченным семьям и неработающим пенсионерам бесплатно раздадут маски в Подмосковье
Жителя Подмосковья бесплатно раздадут медицинские маски. Наборы средств индивидуальной защиты развезут неработающим пенсионерам и малообеспеченным семьям. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Бесплатные наборы с масками получат малообеспеченные пенсионеры - таких у нас в регионе более 160 тысяч, еще 46 тысяч наборов будет доставлено малообеспеченным семьям», - цитирует губернатора РИАМО.
Воробьев добавил, что раздавать бесплатные медицинские маски в регионе начали еще в апреле. Тогда средства индивидуальной защиты местным жителям выдавали на постах ГИБДД в муниципалитетах. Эту работу в регионе выполняли волонтеры. Ожидается, что такие акции будут продолжаться и дальше, передает телеканал «360».
Отмечается, что в этот наборы с масками адресатам доставят добровольцы и сотрудники социальной защиты. Их раздачу организовали в сотрудничестве с РПЦ, благотворительными организациями и представителями бизнес-сообщества, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU