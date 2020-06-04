Малообеспеченным семьям и неработающим пенсионерам бесплатно раздадут маски в Подмосковье

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:38:37+03:00

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Жителя Подмосковья бесплатно раздадут медицинские маски. Наборы средств индивидуальной защиты развезут неработающим пенсионерам и малообеспеченным семьям. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Бесплатные наборы с масками получат малообеспеченные пенсионеры - таких у нас в регионе более 160 тысяч, еще 46 тысяч наборов будет доставлено малообеспеченным семьям», - цитирует губернатора РИАМО.

Воробьев добавил, что раздавать бесплатные медицинские маски в регионе начали еще в апреле. Тогда средства индивидуальной защиты местным жителям выдавали на постах ГИБДД в муниципалитетах. Эту работу в регионе выполняли волонтеры. Ожидается, что такие акции будут продолжаться и дальше, передает телеканал «360».

Отмечается, что в этот наборы с масками адресатам доставят добровольцы и сотрудники социальной защиты. Их раздачу организовали в сотрудничестве с РПЦ, благотворительными организациями и представителями бизнес-сообщества, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU