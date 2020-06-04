2020-06-04T16:00:05+03:00
Экономика

Экономист назвал главную причину падения цен на нефть

Сергей Хестанов в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал, что будет с ценами на черное золото в ближайшем будущем
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперт назвал главную причину падения цен на нефтьЭксперт назвал главную причину падения цен на нефтьФото: REUTERS
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Экономист Сергей Хестанов рассказал, почему в марте произошел такой сильный обвал цен на нефть. По его словам, это связано с ограничительными мерами, которые очень жестко вводились в большинстве развитых стран. Причем, в большей степени это касается стран - потребителей нефти.

- То есть, сильнее всего повлияли не те ограничительные меры, которые вводились у нас, внутри страны, а те ограничительные меры, которые касаются стран, в значительной степени потребляющих нефть. Речь идет о Китае, о Европе, в какой-то степени даже о США, - рассказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, сейчас цена на нефть вновь добралась до 40 долларов за баррель после значительного падения. Эксперты строят догадки, будет ли стоимость черного золота подниматься и дальше или надежды уже нет. Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела ИК «РУСС-ИНВЕСТ» считает, что в ближайшее время цена на нефть вряд ли поднимется выше 40 долларов за баррель. Начальник аналитического отдела ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Николай Полевских, в свою очередь, добавил, что в долгосрочной перспективе мы можем увидеть нефть и по 100 долларов за баррель. По его словам, вскоре спрос начнет сильно расти, что повлечет за собой подорожание сырья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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