В Минкомсвязи назвали условие разблокировки Telegram в России

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:02:07+03:00

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В Минкомсвязи ответили на заявление основателя Telegram Павла Дурова, который попросил разблокировать социальную сеть, потому что ей пользуются около 30 миллионов россиян. Несмотря на то, что есть постановление суда, Telegram работает, на платформе которого создают каналы звезды шоу-бизнеса, редакции новостных изданий, блогеры.

- Власти не могут повлиять на решение об отмене блокировки Telegram в России, поскольку это не их юрисдикция,- заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Чтобы Telegram разблокировали, нужно судебное решение, но повлиять на суд власти не могут.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире Радио "Комсомольская правда" уверен, что рано или поздно соцсеть в России разрешат.

- Мы должны иметь дело с изменением законодательства и одной из тех норм, которые сейчас присутствуют, благодаря которым он и запрещен на текущий момент,- сказал омбудсмен.

С его слов Дуров, точнее администрация Telegram сотрудничает с властями в плане блокировки фейков, порнографии, каналы с противоправным контентом.

ИСТОЧНИК KP.RU