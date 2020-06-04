В Йемене из-за дождей погибли не менее 9 человек

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:00:58+03:00

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Жертвами сильнейшего наводнения в Йемене, по меньшей мере, стали девять человек. Среди погибших - пятеро детей, их просто унесло течением. Об этом сообщили власти страны.

Мощный потоп возник в Хадрамауте в результате проливных дождей, которые пришли из соседнего Омана и не прекращаются уже несколько дней. Для местных жителей такая погода стала большой неожиданностью, ведь в этом регионе сильные дожди – большая редкость, передает Пятый канал.

Улицы городов ушли под воду — затоплены первые этажи домов. Некоторые конструкции под напором потоков воды и вовсе разрушились. Серьезный ущерб нанесен сельскохозяйственным угодьям. И улучшения ситуации в ближайшее время ждать не стоит, утверждают синоптики.

По данным метеорологов, в ближайшие дни ливни в Хадрамауте только усилятся. В связи с этим местных жителей просят быть осторожнее, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU