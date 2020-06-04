Попова назвала новую пандемию коронавируса неизбежной

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:33:46+03:00

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна. Хотя сейчас не известно, каких масштабов будет эпидемия, которую прогнозируют осенью 2020 года. Многое зависит от готовности вакцины к тому моменту, процента людей с приобретенным иммунитетом к вирусу, готовности российских больниц и врачей к возросшему потоку зараженных.

- Мне кажется очень важно, выработать алгоритм на следующий случай. То, что он будет, это абсолютно очевидно - в той или иной форме, кого он затронет, мы сегодня не знаем, но алгоритм должен быть, - заявила Анна Попова во время дискуссии клуба "Валдай", ее слова приводит РИА Новости.

Глава ведомства призвала объединить опыт и не растерять возможности. Построенные в России временные больницы для пациентов с коронавиурсом продолжат функционировать. Закупленная техника также останется в распоряжении врачей.

Ранее итальянские врачи заявили, что коронавирус становится менее активным, но это опровергли в ВОЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU