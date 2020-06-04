Попова назвала новую пандемию коронавируса неизбежной
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна. Хотя сейчас не известно, каких масштабов будет эпидемия, которую прогнозируют осенью 2020 года. Многое зависит от готовности вакцины к тому моменту, процента людей с приобретенным иммунитетом к вирусу, готовности российских больниц и врачей к возросшему потоку зараженных.
- Мне кажется очень важно, выработать алгоритм на следующий случай. То, что он будет, это абсолютно очевидно - в той или иной форме, кого он затронет, мы сегодня не знаем, но алгоритм должен быть, - заявила Анна Попова во время дискуссии клуба "Валдай", ее слова приводит РИА Новости.
Глава ведомства призвала объединить опыт и не растерять возможности. Построенные в России временные больницы для пациентов с коронавиурсом продолжат функционировать. Закупленная техника также останется в распоряжении врачей.
Ранее итальянские врачи заявили, что коронавирус становится менее активным, но это опровергли в ВОЗ.
ИСТОЧНИК KP.RU