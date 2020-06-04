В МИД назвали "чушью" обвинения россиян в хакерских атаках на Берлин

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:37:01+03:00

Россиянина подозревают в атаке на Сети Бундестага в 2015 году Фото: REUTERS

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В России отрицают причастность к хакерским атакам на Берлин. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения в адрес Москвы. Ранее Генпрокуратура ФРГ объявила в федеральный розыск россиянина Дмитрия Бадина, который не только руководил хакерской группой, по версии немецких следователей, но и сотрудничал с российскими спецслужбами.

- Звучавшие неоднократно громкие заявления о том, что никто, кроме Москвы, эту кибератаку совершить не мог, поэтому это стопроцентно Москва, поскольку ее осуществление было невозможно без использования некоего особого государственного ресурса – это абсурд, это псевдоправовая позиция, это чушь,- приводит слова Захаровой РИА Новости.

Бадина подозревают в кибератаке на Сети Бундестага в 2015 году. Между Германией и США есть договоренность, если россиянина поймают немцы, то его депортируют в штаты, поскольку ФБР тоже разыскивает возможного руководителя группы под названием Fancy Bear.

ИСТОЧНИК KP.RU