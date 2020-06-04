По поручению Олега Николаева разработают меры поддержки личных подсобных молочных хозяйств
4 июня врио главы Чувашии Олег Николаев посетил с рабочим визитом Чебоксарский городской молочной завод. Первую тему, которую он поднял в разговоре с производителями - закупочная стоимость молока-сырья. Чувашское молочные продукты пользуются спросом благодаря своей натуральности и сливочному вкусу, а это заслуга местных товаропроизводителей, которые поставляют на предприятие свежее молоко. 90% товара закупается у личных подсобных хозяйств. Но на цены сильно влияет сезонность. Летом закупочная стоимость падают, что является предметом постоянной тревоги для маленьких подсобных хозяйств.
В республике поддерживают сельхозорганизации, фермерские хозяйства – они получают субсидия на каждый килограмм молока. А в вот ЛПХ на такую помощь пока претендовать не могли.
«Я считаю, что справедливо будет поддержать личные подсобные хозяйства. Прежде всего, в период «большого» молока», — заявил Олег Николаев.
Он поручил Минсельхозу и Минфину Чувашии разработать и представить механизм поддержки ЛПХ в ближайшие дни.