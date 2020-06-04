2020-06-04T17:37:32+03:00
Общество

По поручению Олега Николаева разработают меры поддержки личных подсобных молочных хозяйств

Это позволит их защитить финансово, когда закупочные цены падают
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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4 июня врио главы Чувашии Олег Николаев посетил с рабочим визитом Чебоксарский городской молочной завод. Первую тему, которую он поднял в разговоре с производителями - закупочная стоимость молока-сырья. Чувашское молочные продукты пользуются спросом благодаря своей натуральности и сливочному вкусу, а это заслуга местных товаропроизводителей, которые поставляют на предприятие свежее молоко. 90% товара закупается у личных подсобных хозяйств. Но на цены сильно влияет сезонность. Летом закупочная стоимость падают, что является предметом постоянной тревоги для маленьких подсобных хозяйств.

В республике поддерживают сельхозорганизации, фермерские хозяйства – они получают субсидия на каждый килограмм молока. А в вот ЛПХ на такую помощь пока претендовать не могли.

«Я считаю, что справедливо будет поддержать личные подсобные хозяйства. Прежде всего, в период «большого» молока», — заявил Олег Николаев.

Он поручил Минсельхозу и Минфину Чувашии разработать и представить механизм поддержки ЛПХ в ближайшие дни.

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