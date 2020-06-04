2020-06-04T17:50:37+03:00
Экономика

Эксперт рассказал, когда цены на нефть поднимутся до 60 долларов за баррель

В эфире радио "Комсомольская правда" Рустам Танкаев объяснил, как будет изменяться стоимость черного золота в ближайшее время
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперт рассказал, когда цены на нефть достигнут отметки в 60 долларов за баррельЭксперт рассказал, когда цены на нефть достигнут отметки в 60 долларов за баррельФото: REUTERS
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После глобального провала в марте цены на нефть начинают набирать обороты. К июню стоимость черного золота добралась уже до 40 долларов за баррель. Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев рассказал, что ближе к концу года цена на сырье может достигнуть 60 долларов за баррель.Тогда стоимость нефти, как и ситуация с коронавирусом, полностью стабилизируется. Но небольшой всплеск может быть уже в сентябре - октябре.

- Учитывая этот отложенный спрос и исчерпание запасов, мы тогда увидим некоторый всплеск цен. Он вряд ли будет долгим, вряд ли будет очень большим, но будет, - рассказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Сейчас многие страны смягчают карантинные ограничения, в связи с чем возрастает спрос на нефть и её цена. Эксперты пока строят догадки, какими темпами стоимость сырья будет расти дальше и будет ли она расти вообще.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев уверяет, что цены на черное золото едва ли поднимутся выше 50 долларов за баррель. Аналитик Николай Подлевских, напротив, прогнозирует, что в долгосрочной перспективе мы можем увидеть нефть и по 100 долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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