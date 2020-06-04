Эксперт рассказал, когда цены на нефть поднимутся до 60 долларов за баррель
После глобального провала в марте цены на нефть начинают набирать обороты. К июню стоимость черного золота добралась уже до 40 долларов за баррель. Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев рассказал, что ближе к концу года цена на сырье может достигнуть 60 долларов за баррель.Тогда стоимость нефти, как и ситуация с коронавирусом, полностью стабилизируется. Но небольшой всплеск может быть уже в сентябре - октябре.
- Учитывая этот отложенный спрос и исчерпание запасов, мы тогда увидим некоторый всплеск цен. Он вряд ли будет долгим, вряд ли будет очень большим, но будет, - рассказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".
Сейчас многие страны смягчают карантинные ограничения, в связи с чем возрастает спрос на нефть и её цена. Эксперты пока строят догадки, какими темпами стоимость сырья будет расти дальше и будет ли она расти вообще.
Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев уверяет, что цены на черное золото едва ли поднимутся выше 50 долларов за баррель. Аналитик Николай Подлевских, напротив, прогнозирует, что в долгосрочной перспективе мы можем увидеть нефть и по 100 долларов.
Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»