2020-06-04T18:00:26+03:00
Общество

В Москву идет рекордная жара: К выходным воздух прогреется до +33 градусов

Синоптики оценили возможность повторения засушливого лета как в 2010 году
Юлия САЛЬНИКОВА
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Лето начнется с высоких температурЛето начнется с высоких температурФото: Геннадий БИСЕНОВ
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После практически тропических дождей в Москву идет рекордная жара. В первые выходные июня температура воздуха достигнет +33 градусов. Таким образом, погода может побить 22-летний рекорд. Жара будет достаточно продолжительной, температуры начнут расти к эти выходные, на следующей неделе прогнозируется такая же солнечная погода без осадков.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью радиостанции "Говорит Москва" оценил, возможность повторения в этом году ситуации как в 2010-м, когда на фоне высоких температур и отсутствия дождей, начались лесные пожары.

- Превышение нормы как минимум 10 градусов. Я думаю, это будет до конца следующей недели точно. Как минимум до 20 числа мы будем находиться в аномально знойном воздухе, после чего аномалия температура будет ослабевать,- сказал синоптик.

Он призвал россиян готовиться к возвращению лета. В центральной части России ситуация с погодой будет примерно такой же - в выходные от 23 до 28 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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