В Москву идет рекордная жара: К выходным воздух прогреется до +33 градусов
После практически тропических дождей в Москву идет рекордная жара. В первые выходные июня температура воздуха достигнет +33 градусов. Таким образом, погода может побить 22-летний рекорд. Жара будет достаточно продолжительной, температуры начнут расти к эти выходные, на следующей неделе прогнозируется такая же солнечная погода без осадков.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью радиостанции "Говорит Москва" оценил, возможность повторения в этом году ситуации как в 2010-м, когда на фоне высоких температур и отсутствия дождей, начались лесные пожары.
- Превышение нормы как минимум 10 градусов. Я думаю, это будет до конца следующей недели точно. Как минимум до 20 числа мы будем находиться в аномально знойном воздухе, после чего аномалия температура будет ослабевать,- сказал синоптик.
Он призвал россиян готовиться к возвращению лета. В центральной части России ситуация с погодой будет примерно такой же - в выходные от 23 до 28 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU