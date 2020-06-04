В ВОЗ заявили, что вакцина должна быть доступна всем людям

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:11:58+03:00

В ВОЗ призывают станы объединять усилия и отказаться от идеи создать вакцину "только для своих" Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В ВОЗ напомнили, что будущая вакцина от коронавируса должна быть доступна всем людям, вне зависимости от их дохода и места проживания.

Заявление директор регионального офиса ВОЗ в Европе Ханс Клюге сделал на фоне сообщений о разработках компаний. Ранее появилась информация, то американский президент Дональд Трамп хотел выкупить наработки немецких ученых, чтобы создать препарат только для граждан США.

- Нам нужна ситуация выгоды для всех сторон: для фармацевтической отрасли нужны стимулы для инноваций, но это не должно быть за счёт людей, если они не могут это себе позволить. Принцип равенства очень важен,- приводит его слова РИА Новости.

Вакцина - самый ожидаемый продукт 2020 года, поэтому некоторые, возможно, захотят на этом заработать. Например, создателей американской вакцины Moderna подозревают в фальсификации данных об успехе первого этапа исследований. Руководство коммерческой компании на волне новостей об успехе исследования, очень выгодно продало акции фирмы.

ИСТОЧНИК KP.RU