В США полицейский снова придавил ногами шею подозреваемого

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:22:31+03:00

Больше недели назад задержание с применением такого "приема" закончилось смертью Джорджа Флойда

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В США расследуют инцидент с жестоким обращением офицера полиции с задержанным. Как и в случае с Джорджем Флойдом, полицейский повалил на землю мужчину и встал ему на шею коленями. Задержанным оказался 18-летний темнокожий участник протестов, он остался жив.

Его задержание с использованием такой же тактики, ставшей причиной смерти Флойда, записали на камеру телефона очевидцы. Теперь в ситуации будут разбираться в полиции штата Калифорния.

- Видео фиксирует конец инцидента, когда офицеры пытались произвести арест за мародерство, - сказал CNN офицер Карл Чан.

Личность задержанного известна, 18-летнего мужчину зовут Тижон Джонсон. Он грабил магазины и поджигал здания. Его отправили в камеру на несколько дней, во вторник, когда видео попало в Сеть, мародера отпустили.

Россиянин, который держит в США ресторан, рассказал kp.ru, что толпой управляют, среди активистов есть подстрекатели, кроме того, протестующих снабжают едой, водой и молоком для промывки лица после слезоточивого газа.

ИСТОЧНИК KP.RU