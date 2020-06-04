2020-06-04T18:16:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказал о нетипичных симптомах коронавируса

У пациентов могут появляться пузырьки и пятна
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы нетипичные симптомы COVID-19Названы нетипичные симптомы COVID-19Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Симптомами коронавируса могут быть не только кашель, одышка и температура, но и кожные высыпания. С таким заявлением выступил врач высшей категории, терапевт Юрий Ярошенко. Он объяснил, что такие проявления чаще всего бывают у пожилых пациентов, но встречаются и у молодежи.

«Изменения на коже, которые вызваны коронавирусной инфекцией, крайне многообразны. Они могут выглядеть как кожные заболевания, которые не имеют никакого отношения к COVID-19. <…> Касательно любого рода изменений на руках лучше обратиться к врачу», — цитирует врача Пятый канал.

По словам медика, даже профессиональным врачам порой сложно определить характер заболевания по кожным проявлениям, поэтому самим пациентам, тем более, не стоит пытаться заниматься самолечением.

«У меня есть электронная форма атласа кожных проявлений именно при COVID-19. Там — абсолютно весь набор: и пузырьки, и пятна, и пустулы. Все есть! Причем абсолютно разной локализации», - отметил Ярошенко.

Помимо этого врач добавил, что у коронавируса есть и ряд других нетипичных проявлений. К примеру, у заболевшего могут наблюдаться резкие скачки артериального давления, кишечные расстройства, боли в районе живота и даже снижение концентрации внимания. По словам врача, все это сегодня рассматривается специалистами как побочные явления или осложнения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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