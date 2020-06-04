Начальник отдела из Минпромторга задержан по подозрению в крупных взятках
Столичные следователи задержали начальника одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли РФ Ризвана Гайрбекова. Он является государственным советником Российской Федерации 3-го класса.
Сообщается, что он подозревается в получении двух взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили
- В рамках уголовного дела о получении двух особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) Задержан Гайрбеков Ризван Ахмедович, - пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сотруднику из Минпромторга уже предъявлено обвинение. На данный момент следствие просит арестовать Гайрбекова сроком на два месяца для выяснения всех деталей дела.
К слову, вместе с чиновником правоохранители задержали предполагаемых взяткодателя и посредника во взяточничестве. Последний уже решил сотрудничать со следствием сейчас он дает признательные показания правоохранителям.
ИСТОЧНИК KP.RU