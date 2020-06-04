4 Июнь 2020 2020-06-04T18:40:09+03:00

Начальник отдела из Минпромторга задержан по подозрению в крупных взятках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Столичные следователи задержали начальника одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли РФ Ризвана Гайрбекова. Он является государственным советником Российской Федерации 3-го класса.

Сообщается, что он подозревается в получении двух взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили

- В рамках уголовного дела о получении двух особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) Задержан Гайрбеков Ризван Ахмедович, - пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сотруднику из Минпромторга уже предъявлено обвинение. На данный момент следствие просит арестовать Гайрбекова сроком на два месяца для выяснения всех деталей дела.

К слову, вместе с чиновником правоохранители задержали предполагаемых взяткодателя и посредника во взяточничестве. Последний уже решил сотрудничать со следствием сейчас он дает признательные показания правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU