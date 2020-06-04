4 Июнь 2020 2020-06-04T19:52:10+03:00

На сотрудника Минпромторга и трех посредников в СК завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один из арестованных уже дает признательные показания

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Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении начальника отдела Минпромторга Ризвана Гайрбекова и трех его посредников.

В ведомстве уточнили, что дело завели сразу по трем статьям о взятке - получение, дача и посредничество.

Ранее сайт kp.ru писал, что Гайрбеков был задержан столичными сотрудниками правоохранительных органов за получение двух взяток в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ, точные суммы пока не называются.

На данный момент следствие просит арестовать чиновника на два месяца для выяснения всех деталей получения незаконного денежного вознаграждения.

Тем временем, один из возможных соучастников дает признательные показания. В связи с его желанием сотрудничать со следствием ему пока может грозить домашний арест. Имена посредников пока не разглашаются, ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU