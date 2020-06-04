Экономисты рассказали, когда начнется рост зарплат в России после кризиса

4 Июнь 2020 2020-06-04T19:36:25+03:00

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Аналитики сделали прогноз по восстановлению экономики России после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Возвращаться к докризисным показателям Россия начнет только когда снимут режим блокировки. Временная отмена авиасообщения, сокращение добычи нефти, проблемы у бизнеса на фоне самоизоляции граждан - все это влияет на доходную часть бюджета.

- Чем быстрее вырастут нефтяные котировки, тем менее пагубным окажется влияние кризиса на российскую экономику и тем быстрее страна перейдет к этапу восстановления,- рассказал «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

При оптимистичном прогнозе, ограничения снимут уже в июне, в таком случае в начале 2021 года можно ожидать роста зарплат россиян на 0,5–0,7 процентов.

В Центробанке тоже ожидают, что восстановление экономики начнется не раньше следующего года. В правительстве подготовили трехэтапный план восстановления экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU