Экономисты рассказали, когда начнется рост зарплат в России после кризиса
Аналитики сделали прогноз по восстановлению экономики России после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Возвращаться к докризисным показателям Россия начнет только когда снимут режим блокировки. Временная отмена авиасообщения, сокращение добычи нефти, проблемы у бизнеса на фоне самоизоляции граждан - все это влияет на доходную часть бюджета.
- Чем быстрее вырастут нефтяные котировки, тем менее пагубным окажется влияние кризиса на российскую экономику и тем быстрее страна перейдет к этапу восстановления,- рассказал «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
При оптимистичном прогнозе, ограничения снимут уже в июне, в таком случае в начале 2021 года можно ожидать роста зарплат россиян на 0,5–0,7 процентов.
В Центробанке тоже ожидают, что восстановление экономики начнется не раньше следующего года. В правительстве подготовили трехэтапный план восстановления экономики.
ИСТОЧНИК KP.RU