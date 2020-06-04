Мурашко рассказал, как отразился коронавирус на плановой вакцинации

4 Июнь 2020 2020-06-04T20:07:09+03:00

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Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о плановой вакцинации в условиях пандемии коронавирусной инфекции в стране.

По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, в государстве covid-19 не отразился на прививках для населения.

- Прививки есть у 96% детей и новорожденных. Россия планомерно продолжает плановую вакцинацию, обеспечивая, как и раньше, иммунизацию у детей, - сказал Мурашко, выступая на Глобальном саммите по вакцинам.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России стабилизируется ситуация с распространением вируса, страна уже вышла на плато, а кривая случаев заражения стремится вниз.

Официально число зараженных в настоящее время в государстве по данным портала стопкоронавирус.рф достигает 231 101 пациента, вылечились более 204 тысяч человек в разных регионах РФ. Зараженным оказывается вся необходимая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU