Мурашко рассказал, как отразился коронавирус на плановой вакцинации
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о плановой вакцинации в условиях пандемии коронавирусной инфекции в стране.
По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, в государстве covid-19 не отразился на прививках для населения.
- Прививки есть у 96% детей и новорожденных. Россия планомерно продолжает плановую вакцинацию, обеспечивая, как и раньше, иммунизацию у детей, - сказал Мурашко, выступая на Глобальном саммите по вакцинам.
Как ранее писал сайт kp.ru, в России стабилизируется ситуация с распространением вируса, страна уже вышла на плато, а кривая случаев заражения стремится вниз.
Официально число зараженных в настоящее время в государстве по данным портала стопкоронавирус.рф достигает 231 101 пациента, вылечились более 204 тысяч человек в разных регионах РФ. Зараженным оказывается вся необходимая медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU