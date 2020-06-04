Альнс по вакцинам собрал "фантастическую сумму" на исследования

4 Июнь 2020 2020-06-04T20:27:49+03:00

Деньги собирают на вакцину и вакцинацию в будущем Фото: REUTERS

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Глобальный Альянс по вакцинам на саммите собрал рекордную сумму пожертвований - 8,8 млрд долларов. Это деньги, который пойдут на финансирование исследований, а в дальнейшем - иммунизацию населения. В Альянс входят известные бизнесмены, представители благотворительных фондов, политики.

- Речь идет о фантастической сумме в размере 8,8 млрд доларов для работы GAVI (Глобального альянса по вакцинам и иммунизации) на следующие пять лет, - сказал британский премьер Борис Джонсон. - Эта сумма превысила заявленную сумму в 7,4 млрд долларов, которую планировалось собрать во время саммита.

CNN приводит слова британского премьера, который назвал саммит альянса моментом, когда мир объединяется. Будущая вакцина не может принадлежать одной стране или одной группе людей, она должна быть доступна всем - это в том числе задача альянса.

- Великобритания выделяет 1,65 млрд фунтов стерлингов в течение следующих пяти лет,- сказал Джонсон.

Крупный взнос, в размере 1,6 млрд долларов выделил Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

ИСТОЧНИК KP.RU