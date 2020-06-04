Трамп назвал коронавирус противным из-за того, что болезнь не делает различий между людьми

4 Июнь 2020 2020-06-04T20:46:05+03:00

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Американский президент Дональд Трамп назвал коронавирус "скупым" и "противным", потому что болезнь не делает различий между людьми.

В начале эпидемии американский лидер был уверен, инфекция до США если и дойдет, то ситуация будет управляемая. Несмотря на доклады спецслужб, Трамп отрицал угрозу. Теперь США - самая пострадавшая страна.

- У коронавируса границ нет, он не делает различий, это противно. Но мы все вместе позаботимся о том, чтобы победить болезнь,- сказал Трамп в видеобращении участникам Глобального саммита по вакцинам, цитату приводит CNN.

Альянс собрал рекордную сумму на исследования и иммунизацию населения - 8,8 миллиардов долларов, тогда как рассчитывали собрать 7,4 миллиарда. Не известно, сколько выделили США, но одним из самых щедрых дарителей стал фонд Билла и Мелинды Гейтс - 1,6 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU