Мясников назвал способы борьбы со скачками давления

4 Июнь 2020 2020-06-04T20:51:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Доктор Александр Мясников рассказал, как бороться со скачками давления. Для гипертоников существует процедура суточного холтеровского мониторирования. С помощью этого метода можно узнать, когда давление повышается, а когда падает. Имея на руках результаты этого исследования, врач решит, нуждается ли пациент в лекарствах или можно обойтись другими способами улучшения самочувствия.

- Не всем нужно пить таблетки. Может быть, вам просто достаточно похудеть, отказаться от соли и научиться бороться со стрессом, — сказал он в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Сайт kp.ru писал, что сердечникам стоит с осторожностью есть свеклу, а вот виноград и черная смородина наоборот хорошо помогают снижать давление. Гипертоникам советуют заниматься физкультурой, гимнастикой, заменить чаем кофе.

ИСТОЧНИК KP.RU