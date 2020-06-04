2020-06-04T21:44:38+03:00
Общество

США хотят ввести новые санкции против "Северного потока-2"

Новые ограничения могут затронуть "все сферы", связанные с достройкой магистрали
Юлия САЛЬНИКОВА
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Законопроект будут рассматривать в КонгрессеЗаконопроект будут рассматривать в КонгрессеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти США планируют ввести новый пакет санкций в отношении российского проекта "Северный поток-2". Решение еще не принято, санкции пока на стадии законопроекта. Но уже известно, что ограничения коснутся финальной стадии строительства и запуска газопровода.

Санкции распространят не только на суда, задействованные в строительстве, но и на тех, кто оказывает содействие компаниям, участвующим в прокладке труб, ко оказывает услуги страхования или портовые услуги.

- Законопроект уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы". Инициатива направлена на блокировку завершения строительства газопровода "Северный поток - 2",- заявление опубликовано на сайте республиканца Джона Баррассо.

Ранее из-за санкций США европейская компания отказалась завершать достройку водной части магистрали. Но в России заявили о готовности завершить проект самостоятельно, с помощью трубоукладчика "Академик Черский".

ИСТОЧНИК KP.RU

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