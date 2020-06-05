Число заболевших коронавирусом в Московской области на 5 июня 2020 года составило 41 958 человек

5 Июнь 2020 2020-06-04T22:01:32+03:00

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 5 июня 2020 года

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За последние сутки в Московской области выявили 767 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего же за период пандемии – 41 958 человек.

Больше всего заболевших за сутки в Домодедово (+45), Егорьевске (+75), Истре (+34), Красногорске (+67), Раменском (+43), Сергиевом Посаде (+41).

- Всего в Московской области скончались 534 человек, вылечились – 9877 человек, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу в Московской области.

Несмотря на стабилизацию ситуации, губернатор московской области Андрей Воробьев напомнил, что жители региона не должны игнорировать меры безопасности и носить средства защиты (маски и перчатки) при посещении магазинов, общественных мест, транспорта, а также салонов красоты, которые возобновили работу с 3 июня.

- В последнюю очередь откроем рестораны и торговые центры. Они у нас закрыты, а в Московской области 25% валового регионального продукта – это торговля. Это экономика, каждое открытие должно быть тщательно взвешено, чтобы и рабочие места не потерять, чтобы экономика работала, чтобы люди зарабатывали, но при этом не допускать заболевания коронавирусом – это сложно, чувствительные моменты, - сказал Андрей Воробьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU