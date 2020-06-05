2020-06-04T23:18:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 5 июня 2020 года увеличилось до 94 715 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 5 июня 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 5 июня 2020 года увеличилось до 94 715 человекЧисло выздоровевших от коронавируса в Москве на 5 июня 2020 года увеличилось до 94 715 человекФото: Иван МАКЕЕВ
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 5 июня 2020 года увеличилось до 94 715 человек. За сутки столичные больницы после успешного курса лечения покинул 3 061 пациент с ранее подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего на территории государства с начала пандемии коронавируса смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздоровели после заражения более 204 тысяч пациентов. За минувшие сутки из медицинских учреждений государства выписались 8 666 человек. Зараженными в стране остаются более 231 тысячи пациентов. Отмечается, что большинство инфицированных переносят болезнь без клинических симптомов или болеют в легкой форме.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, уже с 1 июня в Москве власти сняли часть ограничений в связи с постепенной нормализацией эпидемиологической обстановки. Так, с этого месяца в российской столице возобновили работу автомобильные салоны, магазины непродовольственных товаров, гипермаркеты, мультисервисы, ярмарки и столичный прокат велосипедов, а местным жителям разрешили выходить на прогулки по графику. При это в городе сохраняется жесткий масочный и перчаточный режимы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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