2020-06-04T22:32:38+03:00
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Погода в Москве на 5 июня 2020: после тропических дождей столицу ждет рекордная жара

Рассказываем про погоду в Москве 5 июня 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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О погоде в Москве на 5 июня 2020 года рассказали синоптикиО погоде в Москве на 5 июня 2020 года рассказали синоптикиФото: Михаил ФРОЛОВ
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После практически тропических дождей жителей российской столицы ждет рекордная жара. О погоде в Москве и области на пятницу, 5 июня 2020 года, рассказали синоптики Росгидромета.

Специалисты сообщили, что жители города столкнуться с жарой уже в грядущие выходные, а вот по прогнозу на пятницу в Москве продолжит идти дождь. Ночью температура воздуха составит 10 градусов тепла, ожидается переменная облачность, без значительных осадков.

Днем воздух в столице России прогреется до 18 градусов по Цельсию, погода будет облачно с прояснениями, местами ожидаются дожди. Ветер южные и юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду, атмосферное давление 741-742 мм рт. ст. На территории Москвы сохраняется 1 класс пожарной опасности, а значит опасность возникновения природных возгораний отсутствует.

Кстати, 5 мая в мире отмечают профессиональный праздник тех, кто специализируется на охране окружающей среды и защите природы – День Эколога. Праздновать в это знаменательную дату будут не только госслужащие, работники заповедников и штатные специалисты в области экологии, но и неравнодушные к этой сфере активисты. В эту же дату установлено еще одно торжество — Всемирный день окружающей среды, который закреплен ООН.

С летней жарой москвичи столкнутся в грядущие выходные. Как ранее писал сайт kp.ru, температура воздуха достигнет 33 градусов по Цельсию, а значит погода может побить 22-летний рекорд. Синоптики прогнозируют, что жара будет достаточно продолжительной.

Накануне в городе был побит рекорд по осадкам за последние 70 лет - выпала месячная норма осадков. Прирост осадков за 12 часов составил 37 мм, что составляет 72% нормы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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