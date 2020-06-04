Инфекционист призвал протестующих в США сдать тесты на коронавирус

4 Июнь 2020 2020-06-04T23:29:34+03:00

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Протестующих против произвола властей и угнетения темнокожих американцев призвали сдать тесты для диагностики коронавирусной инфекции, ведь риск заразиться во время массовых акцией и демонстраций крайне велик. Такое мнение выразил глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний в Соединенных Штатах Роберт Редфилд в ходе совещания с комитетом американского Конгресса.

- Мы хотим, чтобы протестующие как следует оценили обстановку, прошли тестирование и ушли с улиц, чтобы предотвратить распространения болезни. К сожалению, существует большая вероятность того, что протесты станут новым рассадников инфекции. Каждый должен осознавать, что в его интересах защищать своих близких и понимать, что, выходя на демонстрации, следует сдать тест, - отметил глава ЦКПЗ, отметив довольно высокий уровень распространения коронавируса в Вашингтоне, где проходят массовый акции и беспорядки, и на улице вышли тысячи людей.

Роберт Редфилд подчеркнул, что в большинстве крупных американских городов, где проходят митинги, и без того непростая эпидемиологическая ситуация. Он призвал демонстрантов пользоваться средствами индивидуальной защиты и заявил, что поднимет эту тему на следующем заседании межведомственной рабочей группы, созданной ранее Белым домом в целях борьбы с новым коронавирусом в США.

В настоящее время в Миннеаполисе проходит первая из серии запланированных церемоний прощания с трагически погибшим афроамериканцем Джорджем Флойдом. На ней адвокат семьи заявил, что мужчину убила «пандемия расизма». Накануне выяснилось, что сам Флойд был заражен коронавирусом, о чем медики узнали уже после вскрытия тела.

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ИСТОЧНИК KP.RU