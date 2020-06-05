Минобороны отобрало первую группу добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
Российское министерство обороны уже отобрало первую группу добровольцев, на которых будут испытывать отечественную вакцину от коронавирусной инфекции. Накануне военнослужащие прошли углубленное медицинское обследования для подготовки к клиническим испытаниям.
- После результатов исследования был определен окончательный состав первой группы добровольцев, которые поместили на двухнедельную изоляцию в рамках подготовки к предстоящим испытания вакцины, - сообщает газета "Красная звезда".
Российская вакцина, которую будут испытывать на солдатах уже проверена на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных: обезьянах и грызунах в Центральном научно-исследовательском институте российского министерства обороны.
В начале месяца специалисты ведомства сообщили, что для проверки эффективность прививки из различных отечественных военных подразделений было отобрано 50 военнослужащих, из них 5 женщин. Все испытуемые - военнослужащие по контракту, прапорщики и офицеры в возрасте от 25 до 50 лет. Среди добровольцев есть также десять медицинских работников, трое из них – врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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