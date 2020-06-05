Минобороны отобрало первую группу добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

5 Июнь 2020 2020-06-05T01:18:16+03:00

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Российское министерство обороны уже отобрало первую группу добровольцев, на которых будут испытывать отечественную вакцину от коронавирусной инфекции. Накануне военнослужащие прошли углубленное медицинское обследования для подготовки к клиническим испытаниям.

- После результатов исследования был определен окончательный состав первой группы добровольцев, которые поместили на двухнедельную изоляцию в рамках подготовки к предстоящим испытания вакцины, - сообщает газета "Красная звезда".

Российская вакцина, которую будут испытывать на солдатах уже проверена на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных: обезьянах и грызунах в Центральном научно-исследовательском институте российского министерства обороны.

В начале месяца специалисты ведомства сообщили, что для проверки эффективность прививки из различных отечественных военных подразделений было отобрано 50 военнослужащих, из них 5 женщин. Все испытуемые - военнослужащие по контракту, прапорщики и офицеры в возрасте от 25 до 50 лет. Среди добровольцев есть также десять медицинских работников, трое из них – врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU