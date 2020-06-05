5 Июнь 2020 2020-06-05T01:30:42+03:00

В сети появились слухи о том, что Висмурадов лежит в больнице с симптомами коронавируса

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг слухи о том, что вице-премьер республиканского правительства Абузайд Висмурадов лежит в больнице с пневмонией и симптомами коронавируса. Видеоролик, доказывающий, что вице-премьер здоров, появился на странице помощника чеченского главы Ахмеда Дудаева в соцсети Instagram.

На записи видно, что за столом сидит веселый и улыбающийся Висмурадов. В записи Дудаев заявил, что видео записано личной главой республики, и комментирует его сам Рамзан Кадыров.

- Сегодня 4 июня. Патриот сидит здесь, со мной, абсолютно здоровый. Передайте коллегам-журналистам, что мы с Патриотом сидим вместе, смотрим кино, думаем, что делать завтра для народа, для республики, - говорит глава региона.

ahmed_95kra Рамзан Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни

Напомним, что экс-командир специального отряда "Терек" Абузайд Висмурадов, которого друзья называют Патриотом, зимой этого года был избран на должность вице-премьером правительства республики по силовому блоку.

Как ранее писал сайт kp.ru, слухи по поводу заражения коронавирусом коснулись не только вице-премьера, но и самого Рамзана Кадырова. Некоторые источники утверждали, что глава Чечни находится в московской больнице, другие – что с его здоровьем все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU