Рамзан Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг слухи о том, что вице-премьер республиканского правительства Абузайд Висмурадов лежит в больнице с пневмонией и симптомами коронавируса. Видеоролик, доказывающий, что вице-премьер здоров, появился на странице помощника чеченского главы Ахмеда Дудаева в соцсети Instagram.
На записи видно, что за столом сидит веселый и улыбающийся Висмурадов. В записи Дудаев заявил, что видео записано личной главой республики, и комментирует его сам Рамзан Кадыров.
- Сегодня 4 июня. Патриот сидит здесь, со мной, абсолютно здоровый. Передайте коллегам-журналистам, что мы с Патриотом сидим вместе, смотрим кино, думаем, что делать завтра для народа, для республики, - говорит глава региона.
Напомним, что экс-командир специального отряда "Терек" Абузайд Висмурадов, которого друзья называют Патриотом, зимой этого года был избран на должность вице-премьером правительства республики по силовому блоку.
Как ранее писал сайт kp.ru, слухи по поводу заражения коронавирусом коснулись не только вице-премьера, но и самого Рамзана Кадырова. Некоторые источники утверждали, что глава Чечни находится в московской больнице, другие – что с его здоровьем все в порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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