ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня

5 Июнь 2020 2020-06-05T05:42:55+03:00

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Секретариат ОПЕК собирается провести министерскую встречу государства-участников в грядущую субботу, 6 июня. Разногласия стран по поводу даты заседания возникли у министров после сообщений о том, что Ирак, Нигерия и Казахстан не полностью выполнили план по сокращению добычи нефти, сообщает ТАСС.

Невыполнением обязательств со стороны данных государств возмутились представители Саудовской Аравии и РФ, которые потребовали от отстающих по сокращению добычи ресурса стран немедленно исправить ситуацию и только потом устраивать заседание.

Изначально оно было намечено на 9 или 10 июня этого года. После того, как российская сторона и Саудовская Аравия смогли согласовать целесообразность продления уровня сокращения добычи нефти еще на месяц, встречу предложили перенести на 4 июня. Такое решение позволило бы своевременно сформировать экспортные графики на июль 2020 года и стоимость поставок. Но из-за возникших трудностей заседания снова пришлось отложить.

Встреча ОПЕК+ в эти выходные стала возможной, поскольку представители Ирака все-такие признали трудности с сокращением добычи на территории государства и пообещал наверстать упущенное в июле.

Отмечается, что встречи технического и министерского мониторингового комитетов объединения перенесли на 17-18 июня, хотя раньше они всегда проходили до основной встречи. Это позволит экспертам получить более релевантные данные по уровням добычи в мае.

Как ранее писал сайт kp.ru, эксперты в энергетической отрасли прогнозируют дальнейший рост сырьевых цен, утверждая, что стоимость нефти будет расти ввиду удачной сделки ОПЕК+.

ИСТОЧНИК KP.RU