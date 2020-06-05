2020-06-05T06:04:41+03:00
В мире

Роскосмос и NASA проведут переговоры по изучению Луны

Главы космических агентств поговорят об американской лунной программе «Артемида»
Ксения АНУФРИЕВА
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководители крупнейших космических агентств Соединенных Штатов, Канады и Японии обсудят на конференции в онлайн-режиме сотрудничество по изучению Луны. Встреча состоится 9 июня этого года.

По просьбе руководителя НАСА Джима Бранденстайна в ходе переговоров специалисты поднимут вопрос о вкладах государств в лунную программу США «Артемила», а также обсудят взаимодействие по Международной космической станции.

Источник ТАСС сообщил, что в ходе встречи Дмитрий Рогозин должен рассказать об испытаниях новых отечественных орбитальных модулей и о работе исследователей над перспективным пилотируемым российским кораблем "Орел".

Накануне эксперты НАСА представили основные принципы, на которых должно строиться сотрудничество по изучению естественного спутника Земли. «Соглашение Артемиды» представит собой несколько договоров между Соединенными Штатами и государствами-партнерами программы. Главным принципом специалисты назвали положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Роскосмоса в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что Россия не допустит приватизацию Луны, но при это не собирается участвовать в лунной гонке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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